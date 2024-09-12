Pakistan'da 6'ncı M çiçeği vakası tespit edildi

Pakistan'da tespit edilen M çiçeği virüsü vakalarının 6'ya çıktığı bildirildi.

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dir ilçesinde yaşayan ve yakın zamanda bir Orta Doğu ülkesinden dönen kişide M çiçeği (mpox) virüsünün tespit edildiği kaydedildi.

Bu kişinin Peşaver Havaalanı'nda yapılan sağlık taraması sonucunun pozitif çıkmasıyla karantina altına alındığı aktarıldı.

Pakistan'da tespit edilen 6 vakanın da ülke dışından gelen kişilerde tespit edildiği belirtildi.

M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.