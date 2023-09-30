Pakistan'da 9 Eylül'de kaçırılan futbolculardan 4'ü kurtarıldı

Pakistan'da 9 Eylül'de Belucistan eyaletinde kaçırılan 6 futbolcudan 4’ü kurtarıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Dera Bugti bölgesinde yerel bir turnuvaya katılmak için seyahat ettikleri sırada silahlı kişilerce 9 Eylül'de kaçırılan 6 futbolcudan 4’ü, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Yetkililer, diğer 2 futbolcunun da yakında kurtarılacağını belirtti.

Öte yandan, futbolcuları kaçıranlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaçırılan futbolcuların kurtarılması için 11 Eylül'de operasyon başlatılmıştı.

- Belucistan'da ayrılıkçı hareketler onlarca yıldır faaliyet gösteriyor

Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, aynı zamanda ülkede yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge olarak öne çıkıyor.

Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda.

İsyancılar, yöre halkının Belucistan'ın zengin yeraltı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.

Ayrılıkçı gruplar, bağımsızlık talebiyle askerlere ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.​​​​​​​

Belucistan, 64 milyar dolarlık "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" projesinin kilit güzergahında yer alıyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" projesi, Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde bulunuyor.