Pakistan'da ABD Konsolosluğu önünde protesto

Pakistan'ın Karaçi kentinde, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren grup, ABD Konsolosluğu'na girmeye çalıştı.

Geo News'in haberine göre, İran'a yönelik saldırıları protesto eden grup, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu önünde toplantı.

POLİS ATEŞ AÇTI, 6 SİVİL ÖLDÜ

Göstericilerin taş atarak binaya girmeye çalışması üzerine polis müdahale etti. Kolluk kuvvetleri, kalabalığı dağıtmak ve kontrolü sağlamak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

Dawn gazetesine konuşan yetkililer, göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, cenazelerin hastaneye nakledildiğini açıkladı.

Çatışmalarda yaralananların tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı, gösteriler nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yüzlerce sivilin sopalarla konsolosluk binasını hedef aldığı anlar, sosyal medyaya yansıdı.