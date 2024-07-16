Pakistan'da askeri üsse saldırı: 8 ölü

Pakistan'da bir askeri üsse patlayıcı yüklü araçla yapılan saldırıda yedi ordu mensubu ve bir paramiliter askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Pakistan ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki askeri bir üsse yapılan saldırıda sekiz güvenlik personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ordu, bir intihar bombacısının patlayıcı yüklü bir aracı askeri üsse sürdüğü bilgisini verdi. Saldırının ardından başlatılan operasyonda, Bannu'daki üssü hedef alan 10 saldırganın hepsinin öldürüldüğü açıklandı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, saldırıya uğrayan askeri üs, Afganistan ile sınırı olan Kuzey Veziristan bölgesine sınır bir bölge. Ordudan yapılan açıklamada, "Verilen bu zamanında ve etkili karşılık, büyük bir felaketi engelledi, değerli masum hayatları kurtardı" denildi. 15 Temmuz Pazartesi günü düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kişilerin yedisinin ordu mensubu, birinin paramiliter asker olduğu bilgisi verildi.