Pakistan'da Başbakan Kakar'ın genel seçimlerle ilgili ifadeleri tartışmaya yol açtı

Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar'ın, cezaevindeki eski Başbakan İmran Han olmadan da "özgür ve adil genel seçimlerin" gerçekleştirilmesinin mümkün olabileceğine yönelik ifadeleri tartışmaya yol açtı.

Ulusal basındaki haberlere göre, eski Başbakan Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Genel Sekreteri Ömer Eyüp Han, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kakar'ın ifadelerini güçlü şekilde kınadığını belirtti.

Genel Sekreter Han, İmran Han veya PTI'nın olmadığı bir seçimin "sahte" bir uygulama olacağını vurguladı.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonundan yapılan açıklamada da Kakar'ın ifadelerinin "antidemokratik ve düşüncesizce" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kakar'ın veya hükümetinin neyin adil seçim olup olmadığına tek taraflı karar veremeyeceği kaydedildi.

Kakar, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, İmran Han olmadan "özgür ve adil genel seçimlerin" gerçekleştirilmesinin mümkün olabileceğini söylemişti.

Pakistan Seçim Komisyonu, genel seçimlerin 2024 ocağının son haftasında yapılacağını duyurmuştu.

Pakistan polisi, mahkeme kararıyla yolsuzluk davasından hüküm giyen İmran Han'ı, Lahor şehrindeki evinde 5 Ağustos'ta tutuklamıştı.

Yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında Han'a verilen 3 yıl hapis cezası 29 Ağustos'ta ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti ancak 30 Ağustos'ta hakim Abul Hasnat, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.