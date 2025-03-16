Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Pakistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 12 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir otobüsün yakınında meydana gelen patlamada, otobüsteki 5 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dünya
  • 16.03.2025 13:20
  • Giriş: 16.03.2025 13:20
  • Güncelleme: 16.03.2025 13:23
Kaynak: DHA
Pakistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 12 yaralı
Fotoğraf: AA

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde güvenlik görevlilerini taşıyan otobüsün yakınındaki patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Yerel polis yetkilisi Zafar Zamanani, Belucistan'ın Naushki bölgesinde bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Zamanani, güvenlik görevlilerini taşıyan otobüsün yakınındaki patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 yaralının ise hastaneye kaldırıldığını belirtti.

BirGün'e Abone Ol