Pakistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 12 yaralı
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir otobüsün yakınında meydana gelen patlamada, otobüsteki 5 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaynak: DHA
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde güvenlik görevlilerini taşıyan otobüsün yakınındaki patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
Yerel polis yetkilisi Zafar Zamanani, Belucistan'ın Naushki bölgesinde bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Zamanani, güvenlik görevlilerini taşıyan otobüsün yakınındaki patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 yaralının ise hastaneye kaldırıldığını belirtti.