Pakistan'da bombalı saldırı: 5 sivil hayatını kaybetti
Pakistan'da Tank Adda şehrinde bir polis aracının yakınında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis aracını hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva'nın Dera Adem Heil bölgesine bağlı Tank Adda şehrinde bir polis aracının yakınında bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde saldırılar arttı.
İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.