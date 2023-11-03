Pakistan'da bombalı saldırı: 5 sivil hayatını kaybetti

Pakistan'da Tank Adda şehrinde bir polis aracının yakınında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dünya 03.11.2023 12:50 Giriş: 03.11.2023 12:50

Güncelleme: 03.11.2023 12:54 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis aracını hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva'nın Dera Adem Heil bölgesine bağlı Tank Adda şehrinde bir polis aracının yakınında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde saldırılar arttı. İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.