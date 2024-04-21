Pakistan'da buzulların erimesi sebebiyle sel uyarısı verildi

Pakistan’da buzulların erimesi sebebiyle sel alarmı verilen Hayber Pahtunhva eyaletinde, güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde ağır can kaybı yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva eyaleti yetkilileri, buzulların erimesi nedeniyle çok sayıda bölgede sel uyarısı yaptı.

Afet Yönetimi Kurumundan Muhammed Kayser Han, olası sel durumuna karşı güvenlik önlemleri zamanında alınmadığı takdirde ağır can ve mal kaybı yaşanabileceğini belirtti.

Han, herhangi bir tehlikeden önce halkın güvenli bölgelere taşınması gerektiğini kaydetti.