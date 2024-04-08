Pakistan'da camide el bombasıyla düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybetti
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde camide el bombasıyla düzenlenen saldırı sonucu 1 polis yaşamını yitirdi, 6 polis yaralandı.
Yerel polis yetkilisi Nasir Şah, yaptığı açıklamada, Belucistan'ın Ketta şehrinde camide el bombasıyla saldırı gerçekleştirildiğini, saldırıda 1 polis memurunun yaşamını yitirdiğini, 6'sının yaralandığını belirtti.
Şah, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, saldırıyı kınadı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.