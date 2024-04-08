Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Pakistan'da camide el bombasıyla düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 08.04.2024 23:25
  • Giriş: 08.04.2024 23:25
  • Güncelleme: 08.04.2024 23:25
Kaynak: AA
Pakistan'da camide el bombasıyla düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde camide el bombasıyla düzenlenen saldırı sonucu 1 polis yaşamını yitirdi, 6 polis yaralandı.

Yerel polis yetkilisi Nasir Şah, yaptığı açıklamada, Belucistan'ın Ketta şehrinde camide el bombasıyla saldırı gerçekleştirildiğini, saldırıda 1 polis memurunun yaşamını yitirdiğini, 6'sının yaralandığını belirtti.

Şah, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, saldırıyı kınadı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

BirGün'e Abone Ol