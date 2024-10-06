Pakistan'da Çin vatandaşları hedef alındı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan’ın Karaçi şehrindeki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Dawn gazetesindeki habere göre, akşam saatlerinde Karaçi’deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınında büyük bir patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda araç alev alırken, patlama sesi şehrin birçok noktasından duyuldu.

Yetkililer, Cinnah Uluslararası Havalimanı’na giriş ve çıkışların kapatıldığını açıklarken, uçuş operasyonlarının devam edeceğini kaydetti.

Polis yetkilileri, havalimanı dışında bir tankerin patladığını belirtti.

Sind Eyaleti İçişleri Bakanı Ziyaül Hasan Lanjar ise el yapımı patlayıcıyla yabancıların hedef alındığını açıkladı.

Söz konusu yabancıların kim ya da kimler olduğuna yönelik bilgi paylaşılmadı.

"ÇİN VATANDAŞLARI HEDEF ALINDI"

Öte yandan, Sind İçişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, olayın Çin vatandaşlarına yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

Pakistan'da Pekin yönetiminin Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında başlatılan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projelerinde çalışan binlerce Çinli işçi bulunuyor. Ülkedeki Çin vatandaşlarına yönelik zaman zaman saldırılar düzenleniyor.

Hayber-Pahtunhva eyaletinde 26 Mart'ta Çinli şirketlerce yürütülen Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan mühendisleri ve işçileri taşıyan araç konvoyuna düzenlenen saldırıda 5'i Çinli, biri Pakistanlı 6 kişi hayatını kaybetmişti.