Pakistan'da çocuk felci vaka sayısı 26'ya yükseldi

Pakistan'da bu yıl görülen çocuk felci vaka sayısı 26'ya yükseldi.

Pakistan basınına göre, Sind eyaletinde 2 çocukta daha çocuk felci tespit edildi.

Son iki vakanın ardından bu yıl içinde Belucistan'da 15, Sind'de 7, Hayber Pahtunhva'da 2, Pencap ve İslamabad'da 1'er vaka kayıtlara geçmiş oldu.

Pakistan'da geçen yıl 6 çocuk felci vakası tespit edilmişti.

Daha önce birçok ülkede görülen çocuk felci vakaları, etkili aşı kampanyaları neticesinde büyük oranda azaldı.

Çocuk felci vakaları, halihazırda aşı erişiminin kısıtlı olduğu Afganistan ve Pakistan'da görülmeye devam ediyor. Yoksulluk, çatışma ve güvenlik sorunları, çocuk felcinin önüne geçilememesinin nedenleri arasında gösteriliyor.