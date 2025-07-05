Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Pakistan'da çöken 5 katlı binada ölü sayısı 16'ya çıktı

Pakistan'ın Karaçi kentinde 1974'te inşa edilen ve daha önce "tehlikeli" olarak sınıflandırılan 5 katlı bina, dün çöktü. Çökme sonucu dünden bu yana enkazdan çıkarılan ceset sayısı 16'ya yükseldi.

Dünya
  • 05.07.2025 14:21
  • Giriş: 05.07.2025 14:21
  • Güncelleme: 05.07.2025 14:26
Kaynak: AA
Pakistan'da çöken 5 katlı binada ölü sayısı 16'ya çıktı
Fotoğraf: AA

Pakistan'ın Karaçi kentinde çöken 5 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Karaçi'de 1974'te inşa edilen ve daha önce "tehlikeli" olarak sınıflandırılan 5 katlı bina, dün çöktü.

Yetkililer, dün 10 bugün ise 6 olmak üzere 16 kişinin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

20 KİŞİNİN GÖÇÜK ALTINDA

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bina enkazından 8 kişi kurtarılırken, göçük altında yaklaşık 20 kişinin daha bulunduğu öngörülüyor.

Çöken binanın yakınındaki yapılar tedbir amacıyla tahliye edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif de can kayıplarından dolayı üzüntü duyduklarını ifade etmişti.

BirGün'e Abone Ol