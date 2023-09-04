Pakistan'da donanmaya ait helikopter düştü, 3 asker öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde donanmaya ait bir helikopter düştü, helikopterdeki 3 asker yaşamını yitirdi.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, eğitim uçuşundaki bir askeri helikopterin eyaletin Gwadar kentinde düştüğü belirtildi.

Helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğü ifade edilen açıklamada, Pakistan Deniz Kuvvetlerinden ikisi kıdemli 3 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayla ilgili daha fazla ayrıntıya yer verilmeyen açıklamada, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.