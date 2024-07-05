Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Polis yetkilisi Sabir Khan, eyaletin Mardan bölgesindeki bir köprüye yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların hastaneye kaldırdığını belirten Khan, 2 kişinin durumunun kritik olduğunu aktardı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ve bazı hükümet yetkilileri bombalı saldırıyı kınadı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.