Pakistan'da evin çatısı çöktü: 6 çocuk hayatını kaybetti
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde kerpiç bir evin çatısının çökmesi sonucu aynı aileden 6 çocuk yaşamını yitirdi, 1 çocuk ağır yaralandı. Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Dawn gazetesinin yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, eyalete bağlı Shangla bölgesinde kerpiç evin çatısının çökmesi nedeniyle 7 çocuk enkaz altında kaldı.
Kurtarma ekipleri 6 çocuğun cansız bedenine ulaşırken bir çocuk ağır yaralı kurtarıldı.
Hayatını kaybeden ve yaralı çocuğun aynı aileden olduğu belirtilirken olayın sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.