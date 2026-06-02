Pakistan'da evin çatısı çöktü: 6 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde kerpiç bir evin çatısının çökmesi sonucu aynı aileden 6 çocuk yaşamını yitirdi, 1 çocuk ağır yaralandı. Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Dünya
  • 02.06.2026 11:27
Kaynak: AA
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu 6 çocuk öldü.

Dawn gazetesinin yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, eyalete bağlı Shangla bölgesinde kerpiç evin çatısının çökmesi nedeniyle 7 çocuk enkaz altında kaldı.

Kurtarma ekipleri 6 çocuğun cansız bedenine ulaşırken bir çocuk ağır yaralı kurtarıldı.

Hayatını kaybeden ve yaralı çocuğun aynı aileden olduğu belirtilirken olayın sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.

