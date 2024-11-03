Pakistan'da hava kirliliği: Lahor kentinde eğitime 1 hafta ara verildi

Pakistan'ın Lahor kentinde hava kirliliği nedeniyle ilkokullarda eğitime 1 hafta ara verildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, yetkililer, Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Lahor kenti genelinde devam eden hava kirliliğine karşı çeşitli önlemler aldı.

Eyalet yetkilileri, hava kalitesinin düşmesi nedeniyle kentteki tüm ilkokullarda eğitime 1 hafta ara verileceğini duyurdu.

Pencap Kıdemli Bakanı Marriyum Aurangzeb ise düzenlediği basın toplantısında, yüksek seviyeye ulaşan hava kirliliğinin çocuklar için tehlikeli olduğunu belirterek, okullarda maske takmanın zorunlu hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

KABUL EDİLEBİLİR SEVİYENİN 40 KATI

Pencap hükümeti, 30 Ekim'de, Lahor'da hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesini düşüren aktivitelere kısıtlama getirmişti.

Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre, dün kentteki hava kirliliği seviyesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "kabul edilebilir" olarak görülen seviyenin 40 kat üzerine çıkmış ve Lahor, "dünya genelinde hava kirliliğinin en yüksek seviyeye ulaştığı şehir" haline gelmişti.