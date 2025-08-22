Giriş / Abone Ol
Pakistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 34 yaralı

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 34 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın çevredeki binalara ve araçlara zarar verirken, çok sayıda patlama yaşandığı aktarıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Dünya
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Pakistan'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 34 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 34 kişi yaralandı.

Yetkililer, patlamanın ardından çıkan yangının çevredeki binalara ve araçlara zarar verdiğini belirtti.

Depodaki yangın sırasında çok sayıda patlama olduğunu kaydeden yetkililer, yangının kısa sürede söndürüldüğünü açıkladı.

