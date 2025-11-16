Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Pakistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 6 ölü, 7 yaralı

Pakistan’ın Haydarabad kentinde ruhsatsız işletildiği belirtilen bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı; olay sonrası fabrikada yangın çıkarken, firari durumdaki işletme sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Dünya
  • 16.11.2025 09:58
  • Giriş: 16.11.2025 09:58
  • Güncelleme: 16.11.2025 10:00
Kaynak: DHA
Pakistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 6 ölü, 7 yaralı
Fotoğraf: DHA

Pakistan'ın Haydarabad şehrindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Pakistan basını, Haydarabad şehrindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini, patlamanın ardından fabrikada yangın çıktığını duyurdu.

Yetkililer, patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Latifabad Emniyeti’nden Komiser Yardımcısı Saud Lund, havai fişeklerin ruhsatsız şekilde, yasa dışı üretildiğini belirtti. Polis tarafından yapılan açıklamada ise fabrikanın sahibinin firar ettiği ve yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol