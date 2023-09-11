Pakistan'da kaçırılan 6 futbolcuyu kurtarmak için operasyon başlatıldı

Pakistan'da güvenlik güçleri, 9 Eylül'de Belucistan eyaletinde kaçırılan 6 futbolcuyu kurtarmak için operasyon başlattı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Dera Bugti bölgesinde yerel bir turnuvaya katılmak için seyahat ettikleri sırada silahlı kişiler tarafından 9 Eylül'de kaçırılan futbolcuların akıbeti belirsizliğini koruyor.

Güvenlik güçleri, kaçırılan futbolcuların kurtarılması için operasyon başlattı.

Dera Bugti'deki üst düzey yönetici Azhar Şehzad, güvenlik güçlerinin olayla ilgili şu ana kadar 14 şüpheliyi yakaladığını ve bu kişilerin sorgulandığını söyledi.

Şehzad, futbolcuları kaçıranların farklı eyaletlere geçişlerinin engellenmesi için eyaletler arasındaki geçiş noktalarının da tutulduğuna işaret etti.

Öte yandan, Dera Bugti halkı da futbolcuların kurtarılması için protesto gösterisi düzenledi.