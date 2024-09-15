Pakistan'da kömür madeninde metan gazı soluyan 5 Afgan işçi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5 Afgan işçi çalıştıkları kömür madeninde soludukları metan gazı nedeniyle hayatını kaybetti.
Pakistan medyasına göre, Harnai ilçesinde bulunan Shahrag kömür sahasındaki madende çalışan 6 Afgan işçi, zehirli metan gazı soludu.
İşçilerle iletişimin kopması üzerine kurtarma ekipleri operasyon başlattı. Ekipler, ikisi kardeş 5 Afgan işçiyi ölü, birini de bilincini kaybetmiş şekilde buldu.
Çalışmaların durdurulduğu madende inceleme başlatıldığı ve cenazelerin ülkelerine gönderileceği bildirildi.