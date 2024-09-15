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Pakistan'da kömür madeninde metan gazı soluyan 5 Afgan işçi hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 15.09.2024 15:43
  • Giriş: 15.09.2024 15:43
  • Güncelleme: 15.09.2024 15:43
Kaynak: AA
Pakistan'da kömür madeninde metan gazı soluyan 5 Afgan işçi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5 Afgan işçi çalıştıkları kömür madeninde soludukları metan gazı nedeniyle hayatını kaybetti.

Pakistan medyasına göre, Harnai ilçesinde bulunan Shahrag kömür sahasındaki madende çalışan 6 Afgan işçi, zehirli metan gazı soludu.

İşçilerle iletişimin kopması üzerine kurtarma ekipleri operasyon başlattı. Ekipler, ikisi kardeş 5 Afgan işçiyi ölü, birini de bilincini kaybetmiş şekilde buldu.

Çalışmaların durdurulduğu madende inceleme başlatıldığı ve cenazelerin ülkelerine gönderileceği bildirildi.

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