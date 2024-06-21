Pakistan'da Kuran yaktığı öne sürülen turist dövülerek öldürüldü, cesedi yakıldı

Pakistan'da Kuran yaktığı öne sürülen bir kişi, kalabalık bir linç güruhu tarafından dövülerek öldürüldü. Kalabalık, turist olduğu belirtilen kişinin cansız bedenini de yaktı.

Pakistan'da turist olduğu belirtilen bir kişi, müslümanların kutsal kitabı Kuran'ı yaktığı iddiasıyla bir linç güruhu tarafından dövülerek katledildi.

Voice of America'nın (VoA) haberine göre Pakistan'ın kuzeybatısındaki yetkililer perşembe günü öfkeli bir kalabalığın bir polis karakolunu basarak Kuran'ı yaktığı için 'dine hakaret' suçlamasıyla yargılanan bir şüpheliyi yakaladığını ve öldürdüğünü bildirdi.

Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin popüler bir turizm merkezi olan Swat Bölgesi'nde akşam saatlerinde bir turist, Kuran'ı yaktığının bildirilmesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Turist, polis tarafından gözaltına alınıp karakola götürülmeden önce aynı linç güruhu tarafından işkenceye maruz kaldı.

Görgü tanıkları ve yetkililer daha sonra bir kalabalığın polis karakolunun dışında toplandığını aktardı. Polis, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı ancak kalabalık binaya ve polis araçlarına saldırarak turisti polislerin elinden aldı.

Bölge polis şefi Zahidullah Han yerel basına yaptığı açıklamada kalabalığın şüpheliyi öldüresiye dövdükten sonra cesedini ateşe verdiğini söyledi. Han, olaylarda çok sayıda yaralı olduğunu da sözlerine ekledi.

İLK DEĞİL

Pakistan'da mayıs ayında da Punjab’da bir Hıristiyan, Kuran'ı yaktığı için kalabalık tarafından linç edilmiş, haziran ayında da hayatını kaybetmişti. Aynı bölgede Şubat 2023’te de bir Müslüman da Kuran’a 'saygısızlık yaptığı' gerekçesiyle döverek öldürülmüştü.