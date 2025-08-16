Pakistan'da sel faciası: Can kaybı 330'e yükseldi

Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel faciasında can kaybı yükseldi.

Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 330'a çıktı.

Geo News kanalının haberine göre, arama kurtarma ekipleri, ülkenin kuzeyinde gece boyunca heyelan ve ani sel baskınları yüzünden yıkılan evlerde birçok cansız bedene ulaştı.

32 KİŞİ KAYIP

Seller sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı Hayber Pahtunhva eyaletinde 307, Gilgit Baltistan bölgesinde 12, Azad Keşmir bölgesinde ise 11'e çıktı.

Hayber Pahtunhva eyaleti yetkilileri, 32 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Yetkililer, ülkenin kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların, 21 Ağustos'a kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hayber Pahtunhva'ya ilaç, gıda ve diğer temel yardım malzemelerinin derhal teslim edilmesinin sağlanması talimatını verdi.

MALZEME TAŞIYAN HELİKOPTER DÜŞTÜ

Sellerde pek çok evin yıkıldığını ve çeşitli bölgelerde iletişimin kesildiğini belirten yetkililer, Hayber Pahtunhva'da malzeme taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu mürettebattaki 5 kişinin öldüğü bilgisini verdi.

Yetkililer, can kayıplarının artmasını öngördüklerini, arama kurtarma çalışmalarının ve yardım faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, yaptığı açıklamada, yetkililerden selden etkilenen bölgelerdeki kurtarma ve yardım çalışmalarını hızlandırmalarını istedi.