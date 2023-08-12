Pakistan'da Senatör Anvarul Hak Kakar, geçici hükümetin başbakanı olarak atandı

Pakistan’da Belucistan Halk Partisinden Senatör Anvarul Hak Kakar, ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin başbakanı olarak atandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şahbaz Şerif ile ana muhalefet lideri Raja Riaz arasında geçici hükümetin başbakanının kim olacağıyla ilgili görüşmelerden sonuç çıktı.

Buna göre, Belucistan Halk Partisinden Senatör Anvarul Hak Kakar, ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin başbakanı olarak atandı.

Şerif ile Riaz, aldıkları kararı imzalaması için Cumhurbaşkanı Arif Alvi’ye gönderdi.

Alvi, Kakar'ın geçici hükümetin başbakanı olarak atanmasına ilişkin kararı imzaladı.

Kakar'ın yarın yemin ederek görevine resmi olarak başlaması bekleniyor.