Pakistan'da şiddetli yağış ve fırtına: 25 kişi öldü

Pakistan'da etkili olan fırtına nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede şiddetli yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor.

Yetkililer, çok sayıda evde çökme meydana geldiğini ve bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti.

Pencap eyaletinde fırtına nedeniyle 25 kişi yaşamını yitirdi, 160 kişi yaralandı.

Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 24 Mayıs'ta Pencap eyaletinde 19 kişi hayatını kaybetmiş, 90'ı aşkın kişi yaralanmıştı.