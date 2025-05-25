Pakistan'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 13 kişi öldü

Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Bölgesel Afet Yönetim İdaresi (PDMA), eyaleti etkisi altına alan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, eyaletin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı kazalarda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 92 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Can kayıplarına çoğunlukla hasar görmüş bina ve çatıların çökmesinin neden olduğu kaydedilen açıklamada, 1 kişinin ise yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.