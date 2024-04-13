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Pakistan'da şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri
  • 13.04.2024 20:41
  • Giriş: 13.04.2024 20:41
  • Güncelleme: 13.04.2024 20:41
Kaynak: AA
Pakistan'da şiddetli yağış ve yıldırım düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetti

Eyalet yetkililerinin açıklamasına göre, Pencap eyaletindeki şiddetli yağışlar nedeniyle 12'den fazla kişinin yaralandığı Rahim Yar Han, Bahawalpur, Bahawalnagar and Lodhran bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Belucistan eyaletinin farklı bölgelerinden gelen ihbarlara göre şiddetli yağış ve sel nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Hayber Pahtunhva eyaletindeki yetkililer ise eyaletin kuzeybatısında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını aktardı.

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