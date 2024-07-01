Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 8 kişi öldü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti.

Dawn gazetesinin haberine göre, Belucistan'ın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağışların etkili olduğu Barkhan bölgesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişi öldü.

Yağışların yol açtığı afet ve kazalarda Defa Bugti bölgesinde 3, Huzdar ve Jhal Magsi'de birer kişi yaşamını yitirdi.