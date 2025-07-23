Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 10 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı kaza ve afetlerde 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, yerel Afet Yönetimi İdaresinden yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu bazı bölgelerde ani seller ve toprak kaymalarının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, sel ve toprak kaymalarının yanı sıra yağışların bazı evlerin yıkılmasına yol açtığı ifade edilerek, bu afet ve kazalarda 6'sı çocuk 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, toprak kaymaları nedeniyle Jalkhad bölgesi ve Babusar Geçidi'nde mahsur kalan yüzlerce turist kurtarıldı.

Yetkililer, bölge sakinlerini muson mevsiminde dikkatli olmaları konusunda uyardı.