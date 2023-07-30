Pakistan'da siyasi parti kongresine bombalı saldırı: 20 ölü, 50'den fazla yaralı

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisi'nin kongresini hedef alan bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan'da koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisi'nin kongresine bombalı düzenlendi. Saldırıda 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 50'den fazla insanın ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde, JUI-F mensuplarının düzenlediği kongreye bombalı saldırı düzenlendi.

Kongrenin düzenlendiği binanın içerisinde gerçekleşen saldırıda, ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

YILIN İLK 6 AYINDA SALDIRILARDA 389 KİŞİ ÖLDÜ

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında saldırılar 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 saldırı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 saldırı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda saldırılar arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu PakistanTalibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.