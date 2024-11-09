Pakistan'da tren istasyonunda patlama: En az 24 ölü

Pakistan'ın Ketta kentindeki bir tren istasyonunda patlama meydana geldi. En az 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bombalı saldırı şüphesi üzerinde durulan patlamayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Reuters'ın aktardığına göre patlamada en az 40 kişi yaralandı.

Polis yetkilisi Muhammad Baloch ise meydana gelen patlamanın intihar saldırısı gibi göründüğünü, daha fazla bilgi sahibi olmak için soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

Baloch, Peşaver kentine giden bir trenin yola çıkmak üzere olduğu sırada tren istasyonunun içinde patlama olduğunu bildirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.