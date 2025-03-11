Pakistan'da tren saldırısı: Yüzlerce yolcu rehin alındı

Pakistan’da Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) isimli silahlı örgüt, bir yolcu trenine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda makinist yaralanırken yüzlerce yolcu rehin alındı.

BLA, Bolan bölgesinde Ketta-Peşaver seferini yapan bir yolcu trenine silahlı saldırı düzenledi. Dokuz vagonlu trende yaklaşık 400 yolcunun bulunduğu öğrenilirken, saldırıda makinistin ve bazı yolcuların yaralandığı belirtildi.



BLA tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçleri de dahil olmak üzere yolcuların rehin alındığı ifade edildi. Yerel kaynaklara göre olay yerine ulaşan güvenlik güçleri ve BLA arasında çıkan çatışma devam ediyor.

Eyalet hükümetinden veya demiryollarından yetkililer rehinelere ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Hükümet sözcüsü Shahid Rind, Belucistan yönetiminin acil durum önlemleri aldığını ve tüm kurumların seferber edildiğini söyledi.