Pakistan'da yeni yıl kutlamalarında havaya açılan ateş sonucu 25 kişi yaralandı
Pakistan’ın Karaçi kentinde yeni yıl kutlamaları sırasında havaya açılan ateş sonucu 25 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 6 kadın ve 2 çocuğun bulunduğu bildirildi. Polis, kentin farklı bölgelerinde ateş açtığı tespit edilen 56 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Kaynak: AA
Pakistan basınında yer alan haberlere göre, Karaçi'de yeni yıl kutlamalarında havaya ateş açılması yaralanmalara neden oldu.
Korangii, Golimar, Five Star ve New Sabzi Mandi bölgelerinde havaya açılan ateşler sonucu toplam 25 kişi yaralandı.
Yaralananların 6'sının kadın, 2'sinin ise çocuk olduğu belirtildi.
Polis, kentin çeşitli bölgelerinde havaya ateş açtığı belirlenen 56 şüphelinin yakalandığı açıkladı.