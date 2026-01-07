Pakistan'da yolcu otobüsünün vadiye yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - Pakistan'ın Pencap eyaletinde, bir yolcu otobüsünün vadiye yuvarlanması sonucu 5 kişinin öldüğü, 24 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Dawn gazetesinin haberine göre, bir yolcu otobüsü Pencap eyaletine bağlı Chakwal bölgesinde vadiye yuvarlandı.
Yetkililer, otobüs şoförünün sis nedeniyle alternatif bir güzergaha yöneldiğini, Chakwal bölgesindeki virajlı yolda aracının kontrolünü kaybettiğini aktardı.
Otobüsün yaklaşık 30 metre derinlikteki bir vadiye düştüğünü belirten yetkililer, kazada otobüs şoförü dahil 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin ise yaralandığını aktardı.
Yetkililer, yaralıların tedavi altına alınmak üzere hastanelere kaldırıldığını kaydetti.