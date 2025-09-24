Pakistan'da yolcu trenine bombalı saldırı: 12 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde seyir halindeki bir yolcu trenini hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.

Dawn gazetesinin haberine göre, demir yolu yetkilileri, Peşaver-Ketta hattında işleyen yolcu treni Caffar Ekspresi'nin hedef alındığı bir bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Mastung bölgesinde raylara yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu trenin 6 vagonunun raydan çıktığını belirten yetkililer, raydan çıkan vagonlardan birinin devrildiğini ve vagonda bulunan 12 yolcunun yaralandığını aktardı.

Patlamanın ardından güvenlik güçleri olay yerine sevk edilirken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Demir yolu yetkilileri, saldırı sırasında trende 270 yolcu bulunduğunu, hasar gören hattın güvenlik kontrollerinin ardından onarılarak tren seferlerinin yeniden başlayacağını vurguladı.

***

PAKİSTAN'DAKİ SİLAHLI SALDIRILAR

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.