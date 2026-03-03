Pakistan'daki ABD Büyükelçiliği'nden karar: Vize randevuları askıya alındı

Pakistan'da ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği ile Karaçi ve Lahor başkonsolosluklarındaki vize randevuları askıya alındı.

ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden vize işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ABD’nin İslamabad Büyükelçiliği ile Karaçi ve Lahor başkonsolosluklarındaki vize randevularının askıya alındığı ve bu uygulamanın 6 Mart’a kadar süreceği belirtilerek bu karara "mevcut güvenlik durumu" neden gösterildi.

HAMANEY'İN ÖLÜMÜ PROTESTOLARA YOL AÇTI

1 Mart'ta ABD-İsrail saldırılarında İran dini lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi, Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde protestolara yol açmıştı.

Karaçi kentinde, 1 Mart’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki gösteren gruplarla polis arasında çıkan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı.

Başkent İslamabad’da düzenlenen gösteriler sırasında eylemciler ile polis arasında çıkan çatışmalarda ise 2 kişi ölmüş, 30’dan fazla kişi yaralanmıştı.

Gilgit-Baltistan bölgesinde Birleşmiş Milletler ofislerine yönelik saldırılar sonrasında çıkan olaylarda da 12 kişi yaşamını yitirmiş, 80’den fazla kişi yaralanmıştı.

Lahor'da düzenlenen bir gösteriye polis müdahale ederken Peşaver'de ise göstericilerin ABD Konsolosluğu'na yürüyüşü engellenmişti.