Pakistan'dan can kaybı açıklaması: Afganistan'da 435 kişi öldü, 630'dan fazla kişi yaralandı

Pakistan, karşılıklı saldırıların olduğu Afganistan'a yönelik operasyonda Kabil tarafında 435 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 630'u aştığını belirtti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, X sosyal medya platformundan Afganistan'a yönelik operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Operasyonlar kapsamında Afganistan tarafında 435 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 630'u aştığını belirten Tarar, Kabil tarafında 188 kontrol noktası ile 188 tank, zırhlı araç ve topçu silahının yok edildiğini ve 51 noktanın havadan hedef alındığını kaydetti.

Tarar, dün yaptığı açıklamada 31 noktanın ele geçirildiğini de paylaşmıştı.