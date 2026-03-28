Pakistan Dışişleri Bakanı: İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran'ın Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdiğini ve günlük 2 geminin boğazdan geçeceğini bildirdi.

Dar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran hükümetinin, Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermeyi kabul ettiğini ve günde 2 geminin boğazdan geçeceğini bildirmekten mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.

Bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun İran tarafından yapılmış "yapıcı bir jest" olduğunu vurgulayan Dar, "Bu, barış habercisidir ve bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Dar, "Diyalog, diplomasi ve böylesine güven tesis edici adımlar, ileriye dönük yegane adımlardır" görüşünü paylaştı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, paylaşımında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u etiketledi.