Pakistan Dışişleri Bakanı Jilani, İran ve Mısırlı mevkidaşlarıyla Gazze'deki durumu görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Gazze’deki son durumu ele aldı.

Bakan Jilani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile yaptığı telefon görüşmesinde, çatışmanın tırmanmasının önlenmesi, sivillerin toplu cezalandırmadan, açlıktan ve yerlerinden edilmesinden korunmasına vurgu yaptıklarını kaydetti.

Jilani, Abdullahiyan ile yaptığı görüşmede de Gazze’deki krizi, sivillerin öldürülmesini ve yerlerinden edilen Filistinlilerin ele alındığını belirterek, çatışmanın tırmanmasının durdurulması için acil adımların atılması ve insani yardımın temin edilmesi konusunda İranlı mevkidaşıyla mutabık olduklarını vurguladı.