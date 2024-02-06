Pakistan donanması, Umman Denizi'nde mahsur kalan 9 Hindistanlıyı kurtardı

Pakistan donanması, Umman Denizi’nde teknik bir arıza sebebiyle Hindistan bandıralı teknede mahsur kalan 9 Hindistanlının kurtarıldığını duyurdu.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Umman Denizi’nde 9 Hindistan vatandaşının kurtarılmadan önce yaklaşık 24 saat mahsur kaldığı belirtildi.

Hindistan bandıralı teknenin mahsur kaldığına dair bilgi alındığı aktarılan açıklamada, Pakistan donanmasının arama kurtarma çalışmaları için Umman Denizi’ne uzun menzilli deniz karakol uçağını ve "PMSS Keşmir" isimli çok amaçlı gemisini gönderdiği ifade edildi.

Söz konusu teknenin teknik bir arıza sebebiyle denizde mahsur kaldığına işaret edilen açıklamada, 9 Hindistan vatandaşının kurtarıldığı ve teknenin tamir edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Hindistan’ın Debhol Limanı’ndan 4 Şubat’ta hareket eden teknenin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika şehrine doğru hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.

Hindistan donanması, Umman Denizi'nde, Somalili korsanların ele geçirdiği İran bandıralı balıkçı gemisini 19 mürettebatıyla 2 Şubat'ta kurtardığını açıklamıştı.​​​​​​​ 7 korsanın esir aldığı mürettebatın, 11 İranlı ve 8 Pakistanlıdan oluştuğu kaydedilmişti.