Pakistan ektiğini biçiyor: Köktendincilerle çatışma

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Kuzey Veziristan’da çıkan çatışmalarda 10 köktendinci militan öldürüldü. İlk çatışma Mir Ali bölgesinde yaşandı. Güvenlik güçlerine ait bir tesise intihar saldırısı girişiminde bulunulduğunu, çıkan çatışma sonucunda 3 militanın öldürüldüğü kaydedildi. Datta Khel bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen ayrı bir operasyonda da 6 militan öldürüldü.

Pakistan’da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. İslamabad, Pakistan Talibanı’nın (TTP) Afganistan’da konuşlandığını ve saldırılarını buradan organize ettiğini iddia ederken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Bu arada Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Afganistan ile iki gün önce ilan edilen 48 saatlik ateşkesin "mesaj" niteliğinde olduğunu, Taliban yönetimi ile müzakereye hazır olduklarını belirtti.