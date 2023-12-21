Pakistan: Gazze'de devam eden İsrail saldırganlığından derin endişe duyuyoruz

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İslamabad’ın Gazze’de devam eden İsrail saldırganlığından derin endişe duyduğunu söyledi.

Başkent İslamabad'daki Dışişleri Bakanlığı binasında haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beluç, İsrailli yetkililerin bağımsız Filistin devletini reddeden ifadelerine atıfta bulunarak, "(Bu tür açıklamalar) İsrail işgal makamlarının gerçek niyetlerini, uluslararası hukuku ve taahhütleri hiçe saydıklarını ve Filistin sorununun adil çözümünü reddettiklerini yansıtıyor." dedi.

Beluç, Pakistan'ın Gazze’de devam eden İsrail saldırganlığından derin endişe duyduğunu dile getirerek, İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü kampanyanın sona ermesine yönelik uluslararası çabaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.