Pakistan hava kirliliğinden etkilenen binlerce kişinin tedavisi için hastanelerin yatak sayısını artırdı

Pakistan'da hükümet, Pencap eyaletinde hava kirliliği kaynaklı solunum rahatsızlıkları nedeniyle her gün hastanelere yaklaşık 70 bin kişinin başvurduğunu belirterek, hastanelerin yatak sayısının artırıldığını, hastanelere gidemeyen vatandaşların tedavisi için de mobil klinikler kurulduğunu açıkladı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, 127 milyonluk nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti olan Pencap, ekimden bu yana devam eden rekor seviyedeki kirlilik dalgasının etkisi altında bulunuyor.

Pakistan Çevre Koruma Departmanına göre, eyaletin hava kirliliğinden etkilenen iki şehri olan Lahor ve Multan, bugün de yaklaşık 400 hava kalitesi endeksi değeriyle dünyanın en kirli iki şehri olmaya devam etti. 300'ün üstündeki hava kalitesi endeksi değerleri sağlığa zararlı kabul ediliyor.

Uzmanlar, çok sayıda aracın, inşaat ve sanayi çalışmalarının yanı sıra anız yakılmasının hava kirliliğine neden olduğunu belirtti.

Hükümet, hava kirliliğinin yol açtığı solunumla ilgili rahatsızlıklar nedeniyle her gün hastanelere başvuran yaklaşık 70 bin kişinin tedavisi için mobil klinikler kurulduğunu ve hastanelerin yatak sayısının artırıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığının üst düzey yetkililerinden Aun Abbas, 200'den fazla mobil kliniğin geçen haftadan bu yana Pencap'ta dolaşarak tedavi masraflarını karşılayamayanlara ve hastanelere gidemeyen yaşlılara hizmet verdiğini söyledi.

Abbas, mobil kliniklerin temel laboratuvar testlerini yapabilecek donanıma sahip olduğunu ve buradaki doktorların gerektiğinde ilaç yazabildiğini belirtti.

- Kirli havadan etkilenen 2,1 milyon kişi tedavi edildi

Pencap Hükümeti Sözcüsü Uzma Buhari, şu ana kadar kirli havadan etkilenen 2,1 milyondan fazla hastanın devlete ait hastanelerde tedavi edildiğini ve bu sayının artmasının beklendiğini ifade etti.

Multan'daki Nishtar Hastanesinden doktor Azam Muştak, yaptığı açıklamada, solunum sorunları nedeniyle hastanelere başvuranların çoğunun cerrahi maske takmadığına dikkati çekti.

Dün Pencap eyaletinde "tehlikeli" seviyeye ulaşan hava kirliliği, uzaydan görülebilir hale gelmişti.

- Pencap'ta hava kirliliği alarmı

Pencap Kıdemli Bakanı Marriyum Aurangzeb, düzenlediği basın toplantısında, Lahor, Gujranwala, Faisalabad ve Multan kentlerinde ilk ve orta dereceli okulların 17 Kasım'a kadar tatil edildiğini açıklamıştı.

Yetkililer, söz konusu kentlerde maske takmanın zorunlu olduğunu vurgulayarak, halka gerekmedikçe sokağa çıkmamaları çağrısı yapmıştı.

Pencap hükümeti, 30 Ekim'de Lahor'da hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesini düşüren aktivitelere kısıtlama getirmişti.

Hava Kalitesi Endeksi verilerine göre, kentteki hava kirliliği seviyesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından "kabul edilebilir" olarak görülen seviyenin 40 kat üzerine çıkmış ve Lahor, "dünya genelinde hava kirliliğinin en yüksek seviyeye ulaştığı şehir" haline gelmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, hava kirliliği sebebiyle 11 milyon çocuğun sağlığının tehlikede olduğu uyarısında bulunmuştu.