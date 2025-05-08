Pakistan: Hindistan'a ait 25 SİHA etkisiz hale getirildi

Pakistan ordusu, geceden bu yana Hindistan'a ait 25 "Harop" silahlı insansız hava aracının (SİHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'a karşı SİHA saldırısında bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Pakistan ordusunun şimdiye kadar Hindistan'a ait 25 "Harop" SİHA'sını düşürdüğü, enkazlarının ülkenin çeşitli bölgelerinden toplanması sürecinin devam ettiği belirtildi.

"BARİZ ASKERİ SALDIRGANLIK EYLEMİ"

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Chaudhry, geceden bu yana Hindistan'ın Pakistan'daki birçok noktaya "Harop" SİHA'ları gönderdiğini ve bunun başka bir "bariz askeri saldırganlık eylemi" olduğunu kaydetti.

Pakistan ordusunun "yüksek alarm ve teyakkuz" halinde olduğunu belirten Chaudhry, 4 Pakistanlı askerin Lahor kentine düzenlenen SİHA saldırısında yaralandığı, Sind eyaletine bağlı Miano bölgesinde de bir sivilin yaralandığı ve bir sivilin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

HİNDİSTAN'A AİT 2 KARARGAH İMHA EDİLDİ

Pakistan ordusu, SİHA'ların Pencap eyaletine bağlı Lahor, Attock, Gujranwala, Bahawalpur kentleri ile Chakwal bölgesi, Sind eyaletine bağlı Karaçi şehri ve Miano ile Chor bölgelerinde düşürüldüğünü belirtti.

Ordu, SİHA'ların düşürüldüğü noktaların arasında başkent İslamabad'a 15 kilometre mesafedeki Rawalpindi kentinin de bulunduğunu açıkladı.

Pakistan güvenlik kaynakları, fiili sınır Kontrol Hattı (LoC) boyunca 50'den fazla Hint askerinin öldürüldüğünü, Hindistan ordusuna ait iki karargahın imha edildiğini kaydetti.

Pakistan'ın Hindistan'ı istediği yer ve zamanda hedef alacağını belirten kaynaklar, "Bu alçakça eylemler cevapsız kalmayacaktır" ifadesini kullandı.

ATTOCK ŞEHRİNDE SİHA SALDIRISINDA BİR KİŞİ ÖLDÜ

Eski Başbakan İmran Han’ın Uluslararası İlişkiler ve Medya Danışmanı Syed Zulfiqar Bukhari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Attock'ta düzenlenen SİHA saldırısında çalışanlarından birinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"Harop" SİHA'ları, kamikaze dron olarak sınıflandırılıyor, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştiriliyor.