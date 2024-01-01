Pakistan ile Hindistan, karşılıklı cezaevlerindeki mahkum listelerini paylaştı

Pakistan ile Hindistan, karşılıklı olarak cezaevlerinde bulunan Hindistanlı ve Pakistanlı mahkumların listesini paylaştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, mahkumların listesinin paylaşımı iki ülke arasında 2008'de imzalanan mahkum takas anlaşması kapsamında yapıldı.

Anlaşma çerçevesinde, iki ülkenin de her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'da gözetimlerinde bulunan mahkumların listesini paylaşması gerekiyor.

Bu kapsamda Pakistan, İslamabad'da bulunan Hindistan Yüksek Komiserliği temsilcisine, ülkedeki 184'ü balıkçı 231 Hindistanlı mahkumun bulunduğu listeyi teslim etti.

Hindistan da Yeni Delhi'deki Pakistan Yüksek Komiserliğinden bir yetkiliyle ülkede bulunan Pakistanlı mahkumların listesini paylaştı. Listeye göre, Hindistan'da cezaevinde 81'i balıkçı 418 Pakistanlı mahkum bulunuyor.