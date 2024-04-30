Pakistan'ın kuzeybatısındaki şiddetli yağışlarda 17 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Pakistan'ın resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'a (APP) göre, Pakistan Bölgesel Afet Yönetim İdaresinin (PDMA) açıklamasında, Hayber-Pahtunhva eyaletinin bazı bölgelerinde şiddetli yağış nedeniyle 116 evin hasar gördüğü ve bazı yolların ulaşıma kapandığı kaydedildi.

Açıklamada, 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlarda 5'i çocuk 17 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.