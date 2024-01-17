"Pakistan, İran'ın provokatif eylemine yanıtını saklı tutuyor"

Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, İran'ın saldırısının iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi zarar verdiğini belirterek, "Pakistan, bu provokatif eyleme yönelik yanıtını saklı tutuyor." ifadesini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, İran'ın saldırısının iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi zarar verdiğini belirterek, "Pakistan, bu provokatif eyleme yönelik yanıtını saklı tutuyor." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşen Jilani, Tahran'ın saldırısının sadece Pakistan'ın egemenliğini ciddi şekilde ihlal etmediğini, aynı zamanda uluslararası hukukun ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ruhunun çok kötü şekilde ihlali olduğunu vurguladı.

Jilani, İran'ın saldırısının iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi zarar verdiğini belirterek, "Pakistan, bu provokatif eyleme yönelik yanıtını saklı tutuyor." ifadesini kullandı.

Terörün bölge için ortak bir tehdit olduğunu belirten Jilani, terörün yok edilmesi için ortak ve koordineli çabaların önemine dikkati çekti.

Jilani, tek taraflı eylemlerin bölgesel barışı ve istikrarı zedeleyebileceğine vurgu yaparak, bölgedeki hiçbir ülkenin bu tehlikeli yolda yürümemesi gerektiğini ifade etti.