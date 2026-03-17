Pakistan, Kabil’de rehabilitasyon merkezini vurdu: En az 400 ölü, 250 yaralı

Pakistan, şubat ayı sonunda açık savaş ilan ettiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir bağımlılıkla mücadele rehabilitasyon merkezini vurdu. İlk bilgilere göre saldırıda en az 400 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi de yaralandı.

T24'te yer alan habere göre Pakistan, herhangi bir sağlık tesisini hedef aldığını reddederek Kabil ve doğudaki Nangarhar vilayetinde “askeri tesisler ve terörist destek altyapısını hassas şekilde hedef aldığını” belirtti.

Hastane yetkililerine göre merkezde yaklaşık 2000 kişi tedavi görüyordu. Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafat Zaman Amarkhail, BBC’ye yaptığı açıklamada hastane yakınlarında herhangi bir askeri tesis bulunmadığını söyledi.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı da saldırıların "herhangi bir ikincil hasara yol açmamak için hassas ve dikkatlice gerçekleştirildiğini" söyledi.

Pakistan, ülkede son dönemde düzenlenen bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı. Ardından Taliban'ın karşılık vermesiyle, "Savaş sıcak çatışmaya dönüştü" denilmişti. 22 Şubat'ta yeniden başlayan karşılıklı saldırıların ardından Pakistan Savunma Bakanlığı "Sabrımız taştı, Afganistan ile açık savaşa girdik" açıklaması yapmıştı.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu'na (UNAMA) göre, 26 Şubat'tan bu yana iki ülke arasında devam eden sınır ötesi çatışmalar sonucunda Afganistan'da en az 75 kişi öldü ve 193 kişi yaralandı.