Pakistan, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasını kınadı

Pakistan, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasını kınadığını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, basına yaptığı açıklamada Lübnan'daki saldırıları kınadı.

"Terör saldırıları"nın İsrail'in bölgedeki "endişe verici maceracılığının" yansıması olduğunu savunan Beluç, "Siber ve elektronik cihazların yabancı ülkelerde terör amacıyla kullanılmasının kınanması gerekir." diye konuştu.

Pakistan'ın, Lübnan'ın bağımsızlığına desteğini yineleyen Beluç, İsrail'in uluslararası hukuku çiğneyen davranışları nedeniyle hesap vermesi için uluslararası topluma adım atma çağrısında bulundu.