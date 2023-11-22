Pakistan, Ocak 2024'e kadar 1 milyon düzensiz göçmeni sınır dışı etmeyi planlıyor

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde geçici hükümet Bilgi ve Halkla İlişkiler Bakanı Can Açakzai, Ocak 2024’e kadar 1 milyon düzensiz göçmenin ülkeden sınır dışı edilmesinin planlandığını söyledi.

Geo News televizyonundaki habere göre, Belucistan’ın Kuetta şehrinde basın toplantısında konuşan Bakan Açakzai, tüm hükümet kurumlarının ülkeden ayrılmayan düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Açakzai, Ocak 2024’e kadar 1 milyon düzensiz göçmenin ülkeden sınır dışı edilmesinin planlandığını dile getirdi.

Çoğunluğu Afganistan vatandaşı olan düzensiz göçmenler, Torkham ve Çaman sınır kapılarından ülkelerine gönderiliyor. Basına yansıyan görüntülerde, her iki sınır kapısında da yoğunluk yaşandığı görülüyor.

- Pakistan'ın Afganları sınır dışı etme kararı

Afganistan'da Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından iki ülke arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Taliban ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

İki ülke arasında son aylarda bu çerçevede tartışmalar artarken Pakistan hükümeti, ekim ayının başlarında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu geçen düzensiz göçmenlerden 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceği duyurulmuştu.

Pakistan, Ocak 2023'ten bu yana ülkede 24 intihar saldırısı düzenlendiğini, saldırganlar arasında Afganistan vatandaşlarının bulunduğunu açıklamıştı.

Taliban yönetimi ise Pakistan'ın bu kararını eleştiriyor, Afgan göçmenlere iyi davranılmasını ve ülkeden ayrılmaları için ek süre tanınmasını talep ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kurumlar da Pakistan'a bu kararından dönme çağrısı yapıyor.

BM'ye göre dönenlerin yüzde 60'ını çocuklar oluşturuyor.

Pakistan'ın kararının ardından İran da ülkede yaşayan düzensiz Afgan göçmenleri geri göndermeyi yoğunlaştırmıştı.