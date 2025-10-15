Pakistan ve Afganistan arasında kaynağı belirsiz ateşkes

Pakistan ve Afganistan arasında dün yaşanan çatışmanın ardından 48 saatlik ateşkes ilan edildiği bildirildi.

Karaçi merkezli Geo News'un haberine göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığından, Taliban güçleri ile sınırda yaşanan çatışmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Taliban'ın talebi üzerine iki ülke arasında 48 saatlik ateşkes ilan edildiği belirtilen açıklamada, "Bu süre boyunca, iki taraf da yapıcı diyalog yoluyla bu karmaşık ancak çözülebilir soruna çözüm bulabilmek için çaba gösterecektir." ifadesi kullanıldı.

“ATEŞKES TALEBİ PAKİSTAN’DAN GELDİ”

Öte yandan Kabil merkezli Tolo News'un X sosyal medya platformunda paylaştığı habere göre, Taliban yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, ateşkes bilgisini doğrularken bu talebin Pakistan tarafından geldiğini kaydetti.

ARABULUCULAR KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN

Taliban yönetimi sözcüsü Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunun ardından durdurulduğunu ifade etmişti.

Pakistan ordusu, Taliban sınır güçleri ile çıkan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin yaralandığını bildirmiş, Taliban yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiğini öne sürmüştü.

Dün iki ülke sınırında çatışmalar yeniden alevlenmiş ve Taliban yönetimi bu çatışmada 12 kişinin öldüğünü belirtmişti. Taliban, bu saldırılara misilleme yapıldığını ve birçok Pakistan askerinin öldürüldüğünü kaydetmişti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada da Taliban'ın Hayber Pahtunhva'daki sınır karakollarına saldırı düzenlediği ve saldırılara karşılık olarak 25 ila 30 Taliban gücünün öldüğünün tahmin edildiği belirtilmişti.

Taliban yönetiminin, Afganistan’ın Spin Boldak bölgesi ile Pakistan’ın Chaman bölgesinde yaşanan çatışmaların ardından ateşkes talebinde bulunduğu iddia edilmişti.

NE OLMUŞTU?

9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyulmuş, daha sonra Taliban yönetimi, Margha ve Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

11 Ekim'de ise Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Taliban yönetimi, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Taliban sınır güçlerinin eline geçtiğini öne sürmüştü.

Taliban yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Taliban askerinin öldüğünü duyurmuştu.